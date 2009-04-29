Şehit Polat’ın evinde yas var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terörist saldırı sonucu şehit olan 9 askerden Emrah Polat'ın ailesinin yaşadığı Aydın'ın Nazilli ilçesinde yas tutuluyor.



Er Emrah Polat'ın şehit olduğunun öğrenilmesinin ardından Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız, Nazilli Garnizon Komutanı Yarbay Hüseyin Ulukaraağaç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Ayhan ve Emniyet Müdürü Abdullah Günal, ailenin evine gitti.



Heyete, 112 Acil Sağlık ambulansı ile sağlık görevlileri de eşlik etti.



Kapıda yetkilileri gören şehidin annesi Nuran ile babası Yaşar Polat, "Eyvah, bir şehit daha mı verdik?" dediler. Şehidin anne ve babası, "Dayın o mertebeye ulaşmıştı, Yaşar'ım sen de mi şehitsin?" sözleriyle ağıt yaktı.



112 Acil Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu aile, yetkililerin de yardımıyla evin içine alındı.



Bu arada, vatandaşlar evin önünde toplanarak, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları attı.



Şehit Er Emrah Polat'ın dayısı Bülent Özçelik'in de Kayseri'de görevliyken 1995 yılında şehit olduğu öğrenildi.



Şehit erin aslen Kars Sarıkamış doğumlu olduğu ve yıllar önce ailesiyle birlikte Nazilli'nin Muammer Aksoy Mahallesi'ne yerleştiği bildirildi.

