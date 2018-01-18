Şehit Piyade Yüzbaşı'nın madalyası 2 yaşındaki Yağız Pars'a verildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' almaya hak kazanan şehit yakını ve gazi 7 kişi için tören düzenlendi. Törende, Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin\'in anısına hazırlanan beratı, oğlu 2 yaşındaki Yağız Pars\'ın alması salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın teklifi, Bakanlar Kurulu\'nun onayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın desteğiyle Muğla\'daki 5 şehit yakını ve 2 gazi adına hazırlanan \'Devlet Övünç Madalyaları ve Beratı\' törenle verildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla\'daki bir restoranda düzenlenen törende konuştu. Şehitlerin, Türkiye\'nin istiklalinin ve tarihin sembolleri olduğunu söyleyen Civelek, \"Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu mukaddes kutsal vatan toprakları üzerinde bağımsız, özgürce huzur içerisinde barış içerisinde birlik- beraberlik içerisinde var olan onurlu yaşamınızı aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bizlerde ecdadımızın şehitlerimizin bize emaneti olan bu aziz vatanı sonsuza dek koruyacağız. Şehit yakınlarımıza ailelerimize ve gazilerimize devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarıyla ebediyete intikal eden gazilerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlık, afiyet, huzur dolu uzun bir ömür diliyorum\" diye konuştu.

Vali Civelek, konuşmasının ardından Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek\'in adına, annesi Fatma Pek\'e; şehit polis memuru Sefa Altınsoy\'un anısına, babası Faruk Altınsoy\'a; Şehit Piyade Sözleşmeli Er Adnan Ergen\'in anısına, babası Mehmet Ergen\'e; sivil şehit memur Orçun Munyas\'ın anısına, babası Mehmet Nuri Munyas\'a; Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin\'in anısına, eşi Müge Özekin\'e ve 2 yaşındaki oğlu Yağız Pars\'a, malul gazi Piyade Uzman Çavuş Vedat Tuğ\'a, Malul Gazi Piyade Er Onur Çolak\'ın tedavi için Ankara\'da olması nedeniyle annesi Zennube Yaşar Akburak\'a \'Devlet Övünç Madalya ve Beratı\'nı verdi.

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