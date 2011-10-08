-Şehit piyade er Doğrukartal'a veda İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan piyade er Ercan Doğrukartal, son yolculuğuna uğurlandı. Doğrukartal için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, şehidin annesi, babası, kardeşleri ve yakınları ile çok sayıda askeri personel katıldı. Şehidin naaşı camiye getirilmeden önce babası Coşkun Doğrukartal, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ercan ölmedi'' diyerek, şehidi vatandaşlara alkışlattı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da gazetecilerin ''Efendim neler söylemek istersiniz?'' sorusuna, ''Allah sabır versin'' yanıtını verdi. Cenaze namazından önce şehitle vedalaşmak isteyen aile yakınları, şehidin Türk bayrağıyla kaplı tabutuna sarılarak, göz yaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Maize Doğrukartal da tabutun baş ve ayak kısımlarını öperek oğluyla vedalaştı. Doğrukartal'ın cenazesi, Bakırköy Müftüsü Zakir Uzun'un öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Esenyurt Örnek Mahallesi Mezarlığına götürülerek defnedildi.