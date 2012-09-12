Şehit pilotun babası: Bize hiçbir bilgi verilmedi, sanki bir şeyler saklanıyor

Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un babası Osman Aksoy, "Üç ay oldu bize hiçbir bilgi verilmedi. O bizim çocuğumuz. Sanki bir şeyler saklanıyor" dedi.

Türkiye’ye ait RF-4 keşif uçağının Suriye tarafından 22 haziranda düşürülmesi sonucu yaşamını yitiren pilotlar Yüzbaşı Gökhan Ertan ile Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un otopsi raporları kamuoyu ile resmî olarak hâlâ paylaşılmadı. Acılı aileler olayın nasıl gerçekleştiği, çocuklarının nasıl öldüğü konusunda bilgilendirilmedikleri için tepkili.



'Ne varsa bilmek istiyoruz'



Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya'ya konuşan pilotlardan Hasan Hüseyin Aksoy’un babası Osman Aksoy, üzerinden 2.5 ay geçmesine karşın olayın aydınlatılmadığını belirterek şunları söyledi: "Sadece uçuş komutanı aradı, ‘Biz size zamanı geldikçe bilgi veririz, sizi doğru bilgilendiririz, medyaya inanmayın’ dedi.”

Genelkurmay yetkililerinin de kendilerini arayıp başsağlığı dileğinde bulunduklarını ifade eden acılı baba Aksoy, “Bizi arayıp sadece ‘geçmiş olsun, başın sağolsun, acı hepimizin acısı’ diyorlar. Şehit oldu, ama nasıl oldu, neden oldu yetkililerin ağzından bize izah edilmedi. İzah edilmesi gerekmez mi? Yetkili kişilerden, Genelkurmay’dan, olup biteni, sonuç bilgilerini açıkça istiyoruz” diye konuştu. Olaya dair şüpheleri olduğunu vurgulayan baba Osman Aksoy, “Sanki bir şeyler saklanıyor, niye saklanıyor? Tam açıklamıyorlar” dedi.



Otopsi raporunu merak ediyoruz



Otopsi raporunun da kendilerine verilmediğini belirten Osman Aksoy, bu konudaki tepkisini şöyle dile getirdi: “Otopsi raporu ile ilgili bize bilgi verilmedi, babası olarak otopsi raporunu görmedim. Otopsinin sonucunu merak ediyoruz. Bize bildirilmesi lazım, çocuğumuz o bizim. Gizliyse de bize bildirilecek, açıksa da... Çocuğum hakkındaki raporu, uçağın düşüşü, olayın nasıl meydana geldiği, yani her türlü bilgiyi, babası olarak, ailesi olarak bilmek istiyoruz. Bu en doğal hakkımızdır.”



'Gizlilik var, bize de bilgi verilmiyor'



Düşürülen jetteki iki pilotun naaşlarına, olaydan 12 gün sonra deniz dibinde ulaşılmıştı. Uçağın nasıl ve nerede vurulduğu sorularına yanıt aranırken, gözler olayı aydınlatacak en önemli unsurlardan biri olan otopsi raporlarına çevrilmişti. Pilotlarda kurşun izi olmadığını belirten Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “aileye saygısızlık olmasın” diye raporların açıklanmayacağını söylemişti. Taraf ’a konuşan Genelkurmay kaynakları, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki otopsi raporları hakkında gizlilik kararı olduğunu belirterek, bu konuda kendilerine de bilgi verilmediğini iddia ediyor.



Uçak parçalarına ait rapor da yok



Uçağa ait parçaların denizden çıkarılma işleminin 1 ağustosta tamamlandığını dile getiren kaynaklar, “Parçalar üzerinde, uzmanlar tarafından Eskişehir’de detaylı inceleme ve çalışma yapılıyor. Parçalara ait rapor henüz çıkmadı ancak çıktığı anda kamuoyuyla paylaşılacaktır” diyor.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parçalar üzerindeki çalışmaların sonucunun, bir sonraki Bakanlar Kurulu’na kadar tamamlanacağını umduğunu belirtmişti.