T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİT PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2011 20:36

-ŞEHİT PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir'in Urla ilçesi yakınlarında denize düşen uçaktaki öğretmen Hava Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk ve pilot adayı Hava Teğmen Erol Er'in şehit olduğunu bildirdi. Komutanlığın internet sitesinde yapılan duyuruda, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına (Çiğli/İzmir) ait T-37C uçağının, saat 11.41'de eğitim uçuşu esnasında Urla yakınlarında düştüğü anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Uçakta bulunan öğretmen Hava Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk ve pilot adayı Hava Teğmen Erol Er şehit olmuşlardır. Müessir kazanın sebebi araştırılmaktadır. Şehitlerimize tanrıdan rahmet; yüce milletimize, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz.'' -ÖZTÜRK ANTALYA'LI  İzmir'in Urla ilçesi yakınlarında denize düşen uçaktaki öğretmen Hava Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk'ün aslen Antalya'nın Kumluca ilçesinden olduğu öğrenildi. Hasan Öztürk'ün Kumluca'da yaşayan kardeşi Serdar Öztürk, haberi alır almaz İzmir'e gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Serdar Öztürk, Ankara'da doktor olan diğer kardeşlerinin yanında bulunan anne ve babasının da haberi alır almaz İzmir'e gitmek üzere karayoluyla yola çıktıklarını belirtti. Serdar Öztürk, cenazenin nerede defnedileceğine ilişkin soru üzerine, ''Şu anda hiçbir şey bilmiyorum'' dedi. -ERDOĞAN, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, İzmir'de eğitim uçuşu yapan askeri bir uçağın düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e bir baş sağlığı mesajı gönderdiği ve üzüntülerini bildirdiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24