-ŞEHİT PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir'in Urla ilçesi yakınlarında denize düşen uçaktaki öğretmen Hava Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk ve pilot adayı Hava Teğmen Erol Er'in şehit olduğunu bildirdi. Komutanlığın internet sitesinde yapılan duyuruda, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına (Çiğli/İzmir) ait T-37C uçağının, saat 11.41'de eğitim uçuşu esnasında Urla yakınlarında düştüğü anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Uçakta bulunan öğretmen Hava Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk ve pilot adayı Hava Teğmen Erol Er şehit olmuşlardır. Müessir kazanın sebebi araştırılmaktadır. Şehitlerimize tanrıdan rahmet; yüce milletimize, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz.'' -ÖZTÜRK ANTALYA'LI İzmir'in Urla ilçesi yakınlarında denize düşen uçaktaki öğretmen Hava Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk'ün aslen Antalya'nın Kumluca ilçesinden olduğu öğrenildi. Hasan Öztürk'ün Kumluca'da yaşayan kardeşi Serdar Öztürk, haberi alır almaz İzmir'e gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Serdar Öztürk, Ankara'da doktor olan diğer kardeşlerinin yanında bulunan anne ve babasının da haberi alır almaz İzmir'e gitmek üzere karayoluyla yola çıktıklarını belirtti. Serdar Öztürk, cenazenin nerede defnedileceğine ilişkin soru üzerine, ''Şu anda hiçbir şey bilmiyorum'' dedi. -ERDOĞAN, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, İzmir'de eğitim uçuşu yapan askeri bir uçağın düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e bir baş sağlığı mesajı gönderdiği ve üzüntülerini bildirdiği belirtildi.