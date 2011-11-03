-Şehit pilotların kimliği belirlendi KONYA (A.A) - 03.11.2011 - Konya'da F-4 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilotların kimlikleri belirlendi. Konya Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, yaptığı yazılı açıklamada, merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya köyü Süt Gölü mevkisinde düşen uçağın, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığına ait F4 tipi savaş uçağı olduğunu belirtti. Eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düşen uçaktaki pilotların şehit olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Şaşmaz, kazada şehit olan subayların Pilot Binbaşı Serdar Kandemir ve Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi olduğunu açıkladı. Olaya Konya Cumhuriyet Başsavcılığının el koyduğunu kaydeden Şaşmaz, kaza ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların devam ettiğini bildirdi.