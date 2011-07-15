-ŞEHİT PİLOTLARA SON GÖREV İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - İzmir'de düşen askeri eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Teğmen Erol Er, İstanbul'da toprağa verildi. Şehit Hava Pilot Teğmen Er için, Ataköy 5. Kısım Camisinde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, askeri erkan, Er'in babası Hüseyin, annesi Ayten ve kız kardeşi Esra Er ile yakınları katıldı. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, Er'in ailesine taziyelerini iletti. Ayrıca Gül ve beraberindekiler, aynı camide cenaze namazı kılınan Osman Şakar adlı vatandaşın yakınlarına da baş sağlığı diledi. Er'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında sırayla hava teğmenler selam durdu. Aile yakınları da tabuta sarılarak ve Er'in fotoğrafını öperek ağladı. Şehit Erol Er'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından top arabasına konuldu. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, Er'in yakınlarını takiben bir süre top arabasının arkasından yürüdü. Hava Pilot Teğmen Er'in cenazesi, daha sonra Edirnekapı'daki Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Bu arada vatandaşlar üzerleri aranarak cami avlusuna alınırken, basın mensuplarının da cami avlusu dışında görüntü almasına izin verildi. -GÖZ YAŞLARI SEL OLDU- Şehit Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk'ün cenazesi de memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi. Öztürk'ün cenazesi, Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törenin ardından, uçakla önce Antalya Askeri Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Kumluca ilçesinde götürüldü. Şehidin cenazesi Bağlık Mahallesi'nde bulunan babası Bahri Öztürk'ün evine getirildiği sırada annesi, babası, eşi, kardeşleri ve akrabaları göz yaşlarına boğuldular. Kısa bir süre baba ocağında kalan şehidin cenazesi, daha sonra Kumluca Merkez Eski Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Antalya Müftüsü Mahmut Yeleser, cenaze namazından sonra yaptığı konuşmada, her insanın fani, önemli olanın hayırlı bir ömür geçirmek olduğunu söyledi. Cennette peygamberlerden sonra en yüksek makamın şehitlik mertebesi olduğunu ifade eden Yeleser, şehitlerin bir kez daha dünyaya gelerek tekrar tekrar şehitlik mertebesine ermek istediklerini kaydetti. Yapılan duanın ardından şehidin cenazesi, bir süre omuzlarda taşındı. Bu sırada eşi öğretmen Hacer Öztürk, şehit Yüzbaşı Hasan Öztürk'ün fotoğrafını taşıdı. Şehidin cenazesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Gücük Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Cenaze törenine, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz, Antalya İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Ekici, Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, Kumluca Kaymakamlığına vekalet eden Finike Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.