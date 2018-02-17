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Şehit pilotlar törenle memleketlerine uğurlandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesindeki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalktıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal (37) ile Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın (29) cenazeleri, İzmir’de düzenlenen as

17 Şubat 2018 12:52

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesindeki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalktıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal (37) ile Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın (29) cenazeleri, İzmir’de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü’nden dün sabah saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan için, Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törene, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile şehitlerin yakınları katıldı. 
Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü Komutanı Yaşar Kadıoğlu\'nun yaptığı kısa konuşmanın ardından, ilçe müftüsü Ahmet Hamdi Başpınar, dua etti. Daha sonra şehitlerin naaşları, uçakla memleketlerine gönderildi.
Pilot Yüzbaşı Bal’ın cenazesi, bugün Bursa’daki Hatuniye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Yenişehir Şehitliği’ne, Pilot Üsteğmen Gökdoğan’ın cenazesi ise Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Iğdır Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.

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