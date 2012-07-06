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Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı

Türk askeri uçağında şehit olan pilotlar, Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy için son kez havalandıkları komutanlıkta tören düzenleniyor

06 Temmuz 2012 14:13

Suriye'nin düşürdüğü jette şehit olan pilotlar, Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy için Malatya'da tören düzenlendi.

Suriye tarafından düşürülen Türk askeri uçağında şehit olan pilotlar, Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy için son kez havalandıkları Malatya'daki Erhaç 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Bşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları ile şehitlerin yakınları katıldı.

Tören şehitler için saygı duruşuyla başladı. Şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından, dua edildi.

Törene katılanlar yakalarına şehitlerin fotoğraflarını taktı.

Şehit Pilot Ertan'ın cenazesi Malatya Merkez Kabristan Camisi'nde cuma namazına, Şehit Aksoy'un cenazesi ise İstanbul Ataköy Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrası toprağa verilecek.

 

Oğlunun tabutunu öperek uğurladı


Şehit yüzbaşı Gökhan Ertan'ın babası oğlunu ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'u son yolculuklarına tabutlarını öperek uğurladı.

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