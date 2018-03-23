Şehit Pilot Üsteğmen, Nevşehir'den uğurlandı (2)

İNCİRLİK\'TE TÖREN DÜZENLENDİ

Nevşehir\'in Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy\'un (32) cenazesi, Kapadokya Havalimanı\'ndaki uğurlama töreninin ardından uçağın kalkış yaptığı, Adana\'daki İncirlik Üssü 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'na getirildi.

Evli ve 1 çocuk babası Şehit Havacı Üsteğmen Yasin Boy için 10\'ncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, şehidin silah arkadaşları, babası Ramazan, annesi Gül, astsubay ağabeyi Levent, eşi Çağla Boy ile 4 yaşındaki oğulları Meriç katıldı. Şehidin anne ve babası yakınlarının desteği ile ayakta dururuken, Çağla Boy, şehit eşinin tabutuna sarılıp öptükten sonra, \"Nasıl gittin\" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi uçağa götürülürken, ağabeyi Levent Boy, asker selamı verdi.

Şehit Yasin Boy\'un cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Samsun\'a götürüldü.



Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)



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