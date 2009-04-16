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Şehit pilot için tören düzenlendi

16 Nisan 2009 12:57

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Üsteğmen Fatih Korçam için Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi.
Basın mensuplarının alınmadığı törene, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Erdinç, Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal Sancak ve şehit pilotun silah arkadaşları katıldı.
Şehit pilotun cenazesi, törenin ardından, askeri uçakla memleketi Ankara'ya gönderildi.
Cenaze, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından, Ankara Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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