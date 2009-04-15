Şehit pilot 7 ay önce evlenmişti

Balıkesir'deki üsten havalanan F16 tipi savaş uçağı 22.30 sıralarında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında düştü. Pilotunun şehit olduğu açıklandı



Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan ve içinde 1 üsteğmenin bulunduğu F 16 tipi savaş uçağının saat 22.30 sıralarında Bursa sınırları içeresinde düştü. Pilot Üsteğmen Fatih Korçan'ın şehit olduğu belirtildi. Korçan'ın cenazesi, arama kurtarma ekipleri tarafından uçağın enkazı içinde bulunduğu bildirildi.



Köylüler Mustafa Kemalpaşa İlçesi sınırlarındaki Suuçtu Şelalesi çevresinde ateş topu gördüklerini ihbar etti. Bu bilgi üzerine jandarma bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bu arada Balıkesir'deki üs komutanlığından da gece görüşlü helikopterlerin bölgeye hareket ederek çalışmalara havadan destek verdi.



Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kaymakamı Adem SaçanSaçan, uçağın düşmesinin ardından çok sayıda ekibin bölgeye geldiğini belirterek, parçalara bölünmüş uçağın enkazına Muradiye Sarnıç köyüne yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ulaşıldığını kaydetti. Uçağın enkazının geniş bir bölgeye yayıldığı ifade edildi.



7 ay önce evlenmişti



Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde oturan şehit üsteğmenin Bağ-Kur emeklisi babası Veysel Korçam ile ev hanımı annesi Lütfiye Korçam acı haberi duyduktan sonra yıkıldı. Anne Lütfiye Korçam, kendisine haberi getiren Hava Kuvvetleri Komutanılğı'nda görvli personelin boynuna sarılarak fenalık geçirdi. Anne Lütfiye Korçam'a evin önünde hazır bekletilen Hava Kuvvetleri Komutanılğı'na bağlı ambulansta ilk müdahale yapıldı. Sürekli göz yaşı döküp, “Oğlum beni bırakıp nereye gidiyorsun?'', `Şahinim, anneni böyle üzüp kimlere bıraktın?'' diyerek feryat eden anne Lütfiye Korçam'a Hava Kuvvetleri Komutanılğı'nda görevli sıhhiye ekipleri sık sık müdahalede bulundu.



Bu arada acı haberin duyulmasıyla birlikte şehit Hava Pilot Üsteğmen Korçam'ın silah arkadaşları baba evine gelerek aileye destek verdi. Ailenin yakınları ve komşuları da da eve akın etti.



Veysel ve Lütfiye çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Üsteğmen Fatih Korçam'ın 7 ay önce evlendiği ve çocuğunun bulunmadığı belirtildi. Bu arada Korçam ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Korçam'ın için yarın öğle vakti Kocatepe Camii'nde düzenlenecek törenin ardından, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.

