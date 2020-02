Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Can'ın ismi, memleketindeki okula verildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, 14 derslikli ilk ve ortaokula, 2016 yılında, Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde PKK\'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Can\'ın ismi verildi.

Edirneli şehit Özel Harekat Polisi Can\'ın isminin kentteki okula verilmesi ve adına hazırlanan köşenin açılışı için tören düzenlendi. Törene Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan, şehidin annesi Zeynep ve babası İsmail Can ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Şehit Polis Ahmet Can İlk ve Ortaokulu\'nun müdürü Ferudun Dalgıç, konuşma yaptı. Tören, öğrencilerin şehitler için yazdığı şiirleri okumasıyla sürdürüldü. Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından dua okunmasının ardından şehit Can\'ın adına düzenlenen köşesinin açılışı yapıldı. Kaymakam Özder tarafından şehit ailesine Türk bayrağı verildi.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi Zeynep Can, oğlunun isminin memleketindeki okula verilmesi dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, \"Bunu düşünüp, hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Bunu bana yaşattığınız için çok mutlu oldum\" dedi. Baba İsmail Can ise \"Şehit vermeden bu memlekete sahip çıkamayız\" diye konuştu.

Protokol üyeleri ve şehit ailesi, tören sonrası sınıfları gezerek, öğrencileri ziyaret etti.

