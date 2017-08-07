Şehit Özel Harekat Polisi Konuk son yolculuğuna uğurlandı

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Erhan Konuk’un cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde defnedildi.

Van'daki törenin ardından Adana Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için Pozantı'ya bağlı Zafer Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü.

Şehidin babası Fehmi, annesi Nuray Konuk, kızkardeşleri Emine Konuk ve Melike Güler ile nişanlısı Nur Ayaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki camiye götürüldü.

Burada şehidin nişanlısı Nur Ayaz, "Genç yaşta nasıl gittin, iki ay sonra gelecektin, Erhan ne olur gel. Allah’ım bu nasıl acı, o tabut sana hiç yakışmadı, ben onu tabutlar içinde göndermedim, ben onu ayakta gönderdim." şeklinde ağıt yaktı.

Kılanan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Aşçıbekirli Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Törene katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehidin babasına Türk bayrağı teslim etti.

Cenaze törenine şehidin yakınları, bazı milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Özel Harekat Dairesi Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile protokol üyeleri katıldı.