T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Özel Harekat Polisi Konuk son yolculuğuna uğurlandı

Sabah meydana gelen çatışmada 1 polis de yaralanmıştı

07 Ağustos 2017 00:39

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Erhan Konuk’un cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde defnedildi.

Van'daki törenin ardından Adana Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için Pozantı'ya bağlı Zafer Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü.

Şehidin babası Fehmi, annesi Nuray Konuk, kızkardeşleri Emine Konuk ve Melike Güler ile nişanlısı Nur Ayaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki camiye götürüldü.

Burada şehidin nişanlısı Nur Ayaz, "Genç yaşta nasıl gittin, iki ay sonra gelecektin, Erhan ne olur gel. Allah’ım bu nasıl acı, o tabut sana hiç yakışmadı, ben onu tabutlar içinde göndermedim, ben onu ayakta gönderdim." şeklinde ağıt yaktı.

Kılanan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Aşçıbekirli Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Törene katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehidin babasına Türk bayrağı teslim etti.

Cenaze törenine şehidin yakınları, bazı milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Özel Harekat Dairesi Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile protokol üyeleri katıldı.

ETİKETLER

HakkariŞemdinliçatışmaşehitPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24