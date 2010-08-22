-ŞEHİT ONBAŞI YALIM İÇİN ADANA'DA TÖREN DÜZENLENDİ ADANA (A.A) - 22.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman onbaşı Emrah Yalım için Adana'da tören düzenlendi. Adana Sabancı Merkez Camisi'ndeki törene şehit Emrah Yalım'ın (26) annesi Gülten (63), babası Mehmet Yalım (59) ile diğer yakınlarının yanı sıra Adana Vali Yardımcısı Fikret Deniz, AK Parti Adana milletvekilleri Vahit Kirişçi, Ali Küçükaydın ve Necdet Ünüvar, MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi, kortej eşliğinde törenin yapılacağı alana getirildi. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Törende güçlükle ayakta duran Gülten ve Mehmet Yalım'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Vatandaşlar ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Askere uzanan eller kırılsın'', ''Kahrolsun PKK'' ve ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diye slogan attı. Hükümet aleyhine slogan atan vatandaşlarla polis arasında tartışma yaşandı. Bir kişi, bir çelenkte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu kağıdı söktü. Bu kişi polis tarafından uzaklaştırıldı. Törenin bitiminde cenaze kortej eşliğinde top arabasına konuldu. Bir süre top arabasıyla taşınan cenaze, daha sonra Kozan ilçesine gönderildi. Törenin ardından, MHP gençlik kollarından olduğu belirtilen bazı kişiler, törene katılan AK Parti milletvekillerini protesto etti. Bu kişilerle polis arasında kısa süre gerginlik yaşandı.