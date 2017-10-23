Şehit Onbaşı Kemal Zeren son yolculuğuna uğurlandı (2))

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) Van\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ



Şehidin annesi Esme Zeren oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

5 KARDEŞİ YOLCU ETTİ



Şehidin 5 kardeşi de asker beresi takıp şehit kardeşlerini son görevlerini yaptı.

BAKAN EROĞLU DA KATILDI



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkanvekili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever şehit cenazesine katıldı. Bakan Eroğlu, şehidin acılı babası Mehmet Zeren\'e destek olmaya çalıştı.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI



Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in cenazesi Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu.

ÇENGELKÖY\'DE DEFNEDİLECEK



Şehidin cenazesi askeri törenle uğurlandı. Şehit Onbaşı Kemal Zeren\'in cenazesi Çengelköy Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)