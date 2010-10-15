-ŞEHİT ONBAŞI İŞCAN TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı İbrahim İşcan'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Şehit Jandarma Onbaşı İbrahim İşcan için Pendik Dumankaya Camisi'nde öğle vakti askeri cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi, şehit babası Muzaffer ve annesi Fatma İşcan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burada gazetecilere bir açıklama yapan baba Muzaffer İşcan, ''Söylenecek çok şey yok. Üzüntülüyüz, bu böyle devam etmez. Tabii devletin biraz daha etkili davranması lazım. Başka İbrahimler ölmesin'' dedi. Cenaze törenine, şehit yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Bülent Bostanoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Kemalettin Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ile çok sayıda askeri erkan katıldı. Şehit Jandarma Onbaşı İşcan'ın cenazesi, burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merasim mangasınca bir süre omuzlarda taşınarak, top arabasına konuldu. İşcan'ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.