Şehit onbaşı babasına verdiği sözü tuttu

T24 - Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder, son telefon konuşmasında babasına “Babacım, 18 Ağustos’ta izine geleceğim. Tarlada yardım için geliyorum. Bayrama yanınızdayım.” dedi. Vedat, 17 Ağustos günü hain saldırıda şehit düştü ama sözünü tuttu. O, 18 Ağustos günü baba ocağındaydı...







Çukurca’dan Hakkari’ye giden askeri konvoya terör örgütü PKK’nın düzenlediği mayınlı ve roketatarlı saldırısında şehit olan Jandarma Onbaşı Vedat Gülder’in cenazesi memleketi Ardahan’ın Göle ilçesinde ağıtlarla toprağa verildi. Acılı baba Hüsamettin Güler, cenaze için evinin önüne toplananlara, "Oğlumun kanlı düğününe mi geldiniz?" dedi.



Askeri uçakla Kars’a buradan da karayolu ile doğum yeri olan Ardahan’ın Göle ilçesine getirilen 21 yaşındaki Jandarma Onbaşı Vedat Gülder için kaymakamlık önünde bir tören düzenlendi. Tören ardından şehit onbaşının naaşı Budaklı Köyü’ne götürüldü. Gönül- Hüsamettin Gülder çifti 3 çocuklarından en küçüğü olan Vedat Gülder’in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Son konuşmasını anlattı



Şehit olmadan bir gün önce oğlu ile telefonda görüştüğünü ve 18 Ağustos’ta izin alarak memlekete geleceğini belirten baba Hüsamettin Gülder, bugün cenazesinin geldiğini anımsattı. Tezkeresine 6 ay kala şehit düşen Vedat Gülder’in babasına telefonda, "Babacım, 18 Ağustos’ta izne ayrılıyorum. Tarlada yardım için yanına geliyorum. Bayramda da yanınızdayım" dedi.

Küçük yeğeninin emziği tabutta kaldı



Hüsamettin Gülder, başsağlığı vermek için evine gelenlere, "Oğlumun kanlı düğününe mi geldiniz? Canımı aldılar. Canım gitti" diye Kürtçe ağıt yaktı. Kardeşlerinin ölüm acısıyla yıkılan abla ve ağabeyi sinir krizi geçirdi. Şehit onbaşının 2 yaşındaki yeğeni Emre’nin dayısının naaşı başında ağlaması ve tabutun üzerinde emziğinin kalması yürekleri burktu. Sinir krizi geçiren ve sürekli gözyaşı döken şehidin yakınlarını sağlık görevlileri ve köylüler sakinleştirdi.



Köy mezarlığı önünde İl Müftüsü Galip Akın tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Mustafa Tekmen, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy (AKP), 25’nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gümüştekin, İl Jandarma Komutanı Albay Samit Tomak, Göle Kaymakamı Kemal Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından Jandarma Onbaşı Vedat Gülder, gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi. Cenaze törenin ardından köylüler, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK’ diye slogan attı.



