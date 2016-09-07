Şehit Ömer Halisdemir’in katil zanlısı: Refleks gereği ateş ettim

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi öldürerek, darbenin önlenmesinde önemli rol oynayan Ömer Halisdemir'in katil zanlısı binbaşı Fatih Şahin'in Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığ'ına verdiği ikinci ifadesi ortaya çıktı. Şahin, astsubay Halisdemir'e doğrudan ateş ettiğini, bunu da "Korunma içgüdüsü ve refleks gereği" yaptığını iddia etti.

Hürriyet’in haberine göre, Binbaşı Fatih Şahin, başından vurulan Semih Terzi'yi götürdüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) gözaltına alınmasının ardından, emniyet ve savcılık birimlerinde ifade vermeyi kabul etmemişti. Susma hakkını kullanan Şahin, darbeden 51 gün sonra ilk kez savcıya ifade verdi.

Ateş ettiği sırada Halisdemir'e yaklaştığını ancak onu tanımadığını öne süren Şahin, "Tugay Komutanı (Semih Terzi) ve emir astsubayı önden indi. Arkasından da biz indik. Karargah binasına doğru yürürken binaya yaklaştığımızda bir anda ateş edildi, önümde birinin düşerek 'ah' diye ses çıkardığını duydum. Bizim gidiş istikametimize göre sağ taraftan, karanlık ve ağaçlık bölgeden ateş açıldı. Korunma içgüdüsü ve refleks ile gelen yere doğru ateş etmeye başladım. Ateş kesildiğinde ben de ateş kestim. Ona (Ömer Halisdemir) yaklaşmış olabilirim, fakat kim olduğunu görmedim" dedi.