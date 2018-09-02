Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi 'Bekdik ağası' oldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen \'Bekdik Türkmenleri 9\'uncu Ulusal, 2\'nci Uluslararası Kültür Şenliği\'nde, \'Bekdik ağası\' seçilen Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Talha Üzer, ağalığını 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir\'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir\'e teklif etti. Teklifi kabul eden baba Halisdemir, sağlık sorunları nedeniyle şenliğe katılamayınca oğlu Doğan Halisdemir ağa kıyafetini giydi.

\'Bekdik Türkmenleri 9\'uncu Ulusal, 2\'nci Uluslararası Kültür Şenliği\', Oğuz Dulkadiroğlu Bekdik Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Ereğli Atatürk Parkı\'nda düzenlendi. Şenlikte Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Talha Üzer, bu yılki \'Bekdik ağası\' seçildi. Üzer, ağalığını 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir\'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir\'e teklif etti. Baba Halisdemir ise bu teklifi kabul etti. Sağlık sorunları yüzünden şenliğe katılamayan Hasan Hüseyin Halisdemir\'in yerine oğlu Doğan Halisdemir, \'Bekdik Ağası\' kıyafeti giydi. Şenlikte halk oyunları gösterisi sunulurken, konser de verildi. Kahramanmaraş Alpedo Dondurmaları ve Kervan Pastanesi\'nce şenliğe katılanlara meşhur Kahramanmaraş dondurması satırlarla kesilerek, ikram edildi.



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