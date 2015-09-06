Şehit olmak isteyen AKP'li Yıldız'a asker kıyafeti gönderildi: Ama sakalınız kesilmezse sizi IŞİD militanı diye vurabilirler!

"Benim amacım Allah nasip ederse şehit olmaktır" açıklamasıyla tartışma yaratan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a askeri üniforma gönderildi. Çatışmasızlık sürecinin sona ermesinden bu yana çok sayıda şehit veren Kilis’te yaşayan Hurşit Çetin isimli vatandaş askeri üniforma göndererek “Sakalınızın kesilmesi lazım, maazallah, askerler sizi yanlışlıkla IŞİD militanı diye vurabilirler” diye de uyardı.

İki asker şehit oldu

Veli Toprak’ın Sözcü’de yer alan haberine göre, Kilis’te yaşayan Hurşit Çetin isimli vatandaş, 23 Temmuz’ta Astsubay Mehmet Yalçın Nane ve 1 Eylül’de de Yusuf Beylem’in şehit olduğunu hatırlatarak, AKP’li Taner Yıldız’ı memleketine davet etti. Kargoya verdiği askeri üniformanın içine de şu mektubu yazarak koydu:”Sayın Yıldız, Bu asker elbisesini Kilis’ten gönderiyorum. ‘Ben de şehit olmak istiyorum’ demeniz üzerine ‘şehit’ olmanızı istemesem de kamuoyu önünde ısrarla talep ettiğinizden dolayı bu mertebeye ulaşmanızda benim de bir katkım olsun istedim. Kilis’te son dönemde 2 şehit verdik. Kilis İli Elbeyli İlçesi Hudut mıntıkamızda mert, cesur, özü sözü bir, cengaver, attığını vuran, gözü pek, atılgan ve hudut namustur diyerek görev yapan kahraman askerlerimizin yanında bir nefer boşluğu oluşmuştur. Serhat şehri Kilis’imize gelmenizi ve şehitlik mertebesine ilimizde ulaşmanızı özlemle ve hasretle bekliyoruz, geleceğiniz günü bildirirseniz size THY’nın tarifeli Gaziantep hattına bir bilet gönderebilirim. Sevinilecek haber; Şayet asker elbisesi dar gelirse aldığım firma, beden ölçüsüne göre yenisi ile değişebileceklerini söyledi. Üzülecek haber, sakalınızın kesilmesi lazım, maazallah, bizim askerler sizi yanlışlıkla IŞİD militanı diye vurabilirler. Traşımız Yıldız kaydı değil ‘Sinek kaydı’ olsun!”