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Şehit olan polis ailesine Erdoğan'ın talimatıyla konut tahsisi

Özel Harekat polisi Musa Yüce PKK'nın saldırısı sonucu 4 Ocak'ta hayatını kaybetmişti

21 Ocak 2016 19:18

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK’lıların açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 Ocak 2016'da şehit olan Özel Harekât polisi Musa Yüce'nin ailesine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ tarafından konut tahsis edildi.

İHA’nın haberine göre; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, makamında Kayseri’nin son şehidi Musa Yüce’nin eşi Hatice Yüce, çocukları Muhammed Ali ve Zehra, babası Halis Duran Yüce, kardeşleri Adem ve Seyit Yüce ve diğer yakınları ile bir araya geldi. 4 Ocak’ta PKK’ların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Musa Yüce için bir kez daha ailesine başsağlığı dileyen Vali Düzgün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda aileye konut tahsis edildiğini ifade etti.

Vali Düzgün, Musa Yüce’nin çocukları Zehra ve Muhammed Ali adına düzenlenmiş olan konut tahsis belgesini şehidin eşi Hatice Yüce’ye takdim etti. 

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