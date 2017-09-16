Şehit olan eşinin görev yerinde gönüllü güvenlik koruyucusu oldu

Ağrı'da PKK'lılar ile girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in eşi 22 yaşındaki Tuba Gücüyetmez, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı emrinde gönüllü güvenlik korucusu olarak göreve başladı. Tuba Gücüyetmez, ""Eşimin izinden gitmeyi kendime görev bildim" dedi.

11 Mayıs'ta Doğubayazıt İlçesi yakınlarındaki Tendürek Dağı’nda PKK'lılara yönelik operasyonda 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez ile 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Alper Seven şehit düşmüştü. Erzurum’da düzenlenen törene Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in iki ay önce evlendiği eşi Tuba da katılmış, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu selamlayarak, "Eşim ve Alper çok iyi iki arkadaştı. Ölüme de birlikte gittiler" demişti.

Mehmet Gücüyetmez’in cenazesinin memleketi Hatay’da toprağa verilmesinin ardından Ağrı’ya gelen Tuba Gücüyetmez, eşinin şehit olduğu bölgede gönüllü güvenlik korucusu olacağını söyledi, bu isteği de kabul edildi.

Tuba Gücüyetmez, Ağrı’daki Jandarma Özel Harekat Taburu’nda görevli eşi Mehmet Gücüyetmez’in silah arkadaşları ile birlikte Tendürek Dağı’nda nöbet tuttu, terörle mücadele saflarında yerini aldı.

Tuba Gücüyetmez duygularını şöyle anlattı:

"Eşimin izinden gitmeyi kendime görev bildim. Kanımın son damlasına kadar ülkem ve bayrağım uğruna mücadele etmeye devam edeceğim. Mehmet'im benim bu yaptıklarımı görseydi, benim onunla gurur duyduğum gibi o da benimle gurur duyardı."