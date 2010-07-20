-''ŞEHİT OLACAĞIM'' DEDİ ŞEHİT OLDU BURSA (A.A) - 20.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan er Hakan Yutkun'un ailesine acı haber verildi. Bursa Merkez Komutanlığından askeri yetkililer, acı haberi vermek için Yutkun ailesinin Hamitler Mahallesi Hanım Sokak'taki evlerinin önüne geldi. Şehit erin anne ve babası Zafer ve Gülfiye Yutkun çiftinin, Türk bayrağı asılı evinin zilini çalan yetkililer, kapının açılmaması üzerine, çiftin Mudanya ilçesine bağlı Esence köyündeki evlerinde olduğunu öğrendi. Bu sırada Hakan Yutkun'un şehit düştüğünü öğrenen komşuları Kalbiye Özgür fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Özgür, Hakan'ın, oğlunun en yakın arkadaşı olduğunu belirterek, ''Hakan elimde büyüdü. Oğlum 1-2 ay önce vatani görevini tamamlayarak sağ salim evine döndü ama Hakan dönemedi'' diye gözyaşı döktü. Askeri yetkililer daha sonra, 112 Acil Servis ekibiyle şehit er Hakan Yutkun'un ailesine haber vermek üzere Esence'ye hareket etti. Vatan Mahallesi'ndeki eve giden askeri yetkililer, basın mensuplarını uzaklaştırarak, aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Haberi alır almaz ''oğlum'' feryatları duyulan anne Gülfiye Yutkun, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından, kızı ve bir yakınıyla ambulansa bindirildi. Baba Zafer Yutkun da askeri yetkililerin bulunduğu araca alındı. Ailenin, Bursa'daki evlerine götürüleceği öğrenildi. Bu arada Yutkun ailesinin yazlık evlerinin karşısında oturan Şehriban Denizli, gazetecilere, meslek yüksekokulu mezunu olan şehit er Hakan Yutkun'un, okulunu bitirdikten sonra bir alışveriş merkezinde çalıştığını söyledi. Tunceli'de görevini tamamlayıp bir süre önce askerden dönen torunu ile Hakan'ın çok iyi arkadaş olduğunu anlatan Denizli, ''İkisi sürekli askerlikle ilgili konuşuyorlardı. Sürekli kendisinin de askere gitmek istediğini söylüyordu. Hatta bir konuşmalarına şahit oldum, torunuma, 'Ben de askere gideceğim, şehit olacağım' demişti. Şehit olacağı sanki içine doğmuş gibiydi'' dedi. Denizli, Yutkun ailesinin, oğullarının saldırıda yaralandığını sandıklarını dile getirerek, ''Annesi ve babası sürekli haber bekledi. Biz, Hakan'ın teyzesinden şehit olduğunu öğrendik ama söyleyemedik'' dedi. Bir kız kardeşi bulunan şehit Hakan Yutkun'un, 5 ay önce askere gittiği, komando onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.