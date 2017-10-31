Şehit oğullarının hayalini gerçekleştirdiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz\'in anne ve babası, oğullarının hayali olan \'kek evini\' açtıktan sonra mezarına gidip dua etti.

Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde 2016 yılı Temmuz ayında yol kontrolü yapan askerlere, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 8 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz\'in adını yaşatmak amacıyla, ailesi \'Bekirim Kek Evi\'ni açtı. Albayrak Caddesi\'ndeki işyerinin açılışına MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Yavuz Ünlü, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sadık Demirkol, Başkan Yardımcısı Zeki Dilmen, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, şehit aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu\'nun okuduğu dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası anne ve baba şehidin mezarını ziyaret etti.

\'ONUN EN ÇOK SEVDİĞİ ŞEY KEKTİ\'

Anne Pakize Deniz, şehit oğlunun mezarı başında yaptığı açıklamada, \"Oğlum geçen yıl şehit oldu. Belli bir dönem kendimizde olmadan yaşadık. Diğer çocuklarım için hayata tutundum. Bekir\'imin hayaliydi. \'Böyle bir işyeri açalım\' demişti. Onun en sevdiği şey kekti. Ben de dedim ki Kek Evi açayım. Oğlumun da en çok sevdiği şeyi yapmış olurum. Hamur işleriyle uğraşırken kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Öyle olmazsa kendinizi daha çok dinleyip daha çok üzülüyorsunuz. Gelmiyorlar ama onlar hep bizim yanımızdalar. Ben onu yanımda hissediyorum\" dedi.

\'O HEP BİZİMLE\'

\"Ben ve diğer şehit aileleri hepimiz onları yanımızda hissediyoruz\" diyen Pakize Deniz, şunları kaydetti:

\"Biz burada diğer şehit aileleriyle bir aile olduk. Herkes dedi ki \'Böyle bir yer açarsan hepimiz sana destek veririz.\' Hepsi destek oldu ve ben o iş yerini açtım. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Buradan kazanç beklemiyorum. Ben ailemle birlikte biraz daha ayakta kalabilmek için şehit aileleriyle orada buluşmak için kaliteli hizmet vermek için açtık. Oğlumun adı okullara verilsin istedik, birçok yere verilsin istedik. Henüz herhangi bir yere verilmediği için ben de en azından kendi işyerimde adını yaşatmak için tüm özlemimle, hasretimle, sevgimle \'Bekirim Kek Evi\' diye açtım orayı. Şehit ünvanını çeşitli sebeplerden dolayı koyamadık. İnşallah ben, babası, kardeşleri ve şehit aileleri ile hep birlikte uzun süre yaşatmış oluruz orayı. İşyerinin tavanına uçan güvercin fotoğrafı koydurduk. O bizim Bekir\'imiz. Elimizden uçup gitti ama hep bizim yanımızda olduğunu simgeliyor. Uçsa da yanımızda, sadece biz onu duyamıyoruz, göremiyoruz. O hep bizimle\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARIMIZIN İSİMLERİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ\'

Şehidin babası Emekli Astsubay Galip Deniz ise \"Şehit aileleri olarak çocuklarımızın isimlerinin ilelebet yaşatılmasını istiyoruz. \'Unutmadık, unutturmayacağız\' sloganının bizim çocuklarımıza da uygulanmasını ve bunun geleceğe taşınmasını istiyoruz. Bu konuda çeşitli girişimlerde bulunduk ama herhangi bir sonuç alamadık. İnşallah bu haberle biraz daha duyarlı davranılıp şehitlerimizin isimleri okullara, köprülere, kavşaklara, sokaklara ve caddelere bir an önce verilir. Bizim de bir nebze olsun acımız hafifler. En azından çocuklarımızın isimlerinin sokaklarda, caddelerde yaşatılıp unutturulmayacağını biliriz. Hayata belki çok daha farklı bakarız o zaman\" ifadelerini kullandı.



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