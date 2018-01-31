Şehit oğulları için evlerini müzeye çevirdiler

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - HAKKARİ Dağlıca\'da, yaklaşık 3 yıl önce şehit düşen Komando Uzman Çavuş Tolga Artuğ\'un (24) Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan annesi Sevcan ve babası Ercan Artuğ, oturdukları apartmanın son katını şehit oğulları için müzeye çevirdi. Artuğ çifti, 90 metrekarelik evi oğullarının eşyalarıyla donatırken, burada huzur bulduklarını söyledi.

Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde, 2015 yılının Eylül ayında, PKK\'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit olan 16 askerden Komando Uzman Çavuş Artuğ\'un annesi Sevcan Artuğ (47) ile besicilik yapan babası Ercan Artuğ (51), evlat acısı yaşıyor. Manisa\'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan Artuğ çifti, kaldıkları 3 katlı apartmana 1 kat daha inşa ettirip, 90 metrekarelik evi, 3 çocuklarından biri olan şehit oğulları Tolga Artuğ\'un eşyalarıyla donattı. Evi bir müze haline getiren çift, zamanlarının büyük kısmını burada geçirmeye başladı. Şehit Artuğ\'un yanı sıra aynı saldırıda şehit düşen diğer askerlerin ressamlar tarafından yapılan resimleri de evin duvarlarını süslüyor. Müze ev, gün boyu ziyaretçiler için açık tutuluyor.

\'BURADA HUZUR BULUYORUM\'

Şehidin babası Ercan Artuğ, 3 yıl önce kaybettikleri oğullarını çok özlediklerini, aynı zamanda onur duyduklarını söyledi. Çocuğunun hatırasını yaşatmak istediğini belirten Artuğ, bu amaçla apartmanın son katını inşa ettirip, çocukluğundan bu yana şehit oğlunun kullandığını eşyaları sergilediğini kaydetti. Baba Artuğ, \"Eşim, oğlumu kaybettikten sonra çok üzülüyordu; ağlıyordu. Biri elbiselerine dokunsa bile rahatsız oluyordu. Burayı kendi imkanlarımızla yaptırdık. 16 Dağlıca şehidinin resimlerini bir ressam duvarlara çizdi. Burası 90 metrekare. Burayı ben müze olarak yaptım. Küçüklüğünden, okul çağından, askeriyeden 1500\'e yakın resmi var. Buraya hepsini yerleştireceğim. Burası bizim için huzur. Buraya insanlar geliyor, ziyaret ediyor. Biz çok mutlu oluyoruz\" diye konuştu.

ÖZLEMLERİ GİDERİYORLAR

Oluşturdukları müzede şehit Tolga Artuğ\'un askeriye elbiselerinden tıraş takımlarına, eski ayakkabılarından tespihlerine kadar birçok eşyayı sergileyen çift, oğullarının oturduğu koltuğu ve yattığı yatağı da burada saklıyor. Ercan Artuğ, \"Hepsi, oğlumun kullandığı eşyalar. Kullandığı elbiseleri bile yıkamadık. Özlem duyduğumuz zaman onun kokusunu hissetmek için elbiselerini kokluyoruz. Burada sürekli vakit geçiriyorum. Kendi yanımdaymış gibi hissediyorum, huzur buluyorum. Hep burada durmayı istiyorum\" dedi.

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDAKİ ASKERLERİ UNUTMADI

Diğer oğlu Kahraman Artuğ\'un askere gitmeme hakkı bulunduğunu; ancak bundan yararlanmayıp, 2 ay sonra vatani görevini yapacağını vurgulayan baba Artuğ, \"O, askerliğini yapmasın, öteki yapmasın; dediğimiz zaman vatanı kim koruyacak? Ben de bu yaşımda vatan için canımı veririm. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere canımız feda olsun. Onların kılıcı keskin olsun. Allah, Mehmetçik\'i korusun. Biz şehit babaları, aileleri olarak onlar için varız. Onlar bizim evlatlarımız. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar, bizim başımızın tacıdır. Allah, hainlere fırsat vermesin\" diye konuştu.

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