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Şehit öğretmenin annesi, Atatürk imzalı bandanayla Köşk'e geldi

22 yaşındaki Aybüke Yalçın, karne günü evine dönerken saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

25 Kasım 2017 12:42

Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, onur konuğuydu. Anne Yalçın, köşke Atatürk imzalı bandanayla geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, dün (24 Kasım 2017) öğretmenler günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle bir araya geldi. Yıldırım'a emekli öğretmen eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti. Törene, Batman'da karne günü evine dönerken PKK'lıların saldırısına uğrayarak şehit düşen 22 yaşındaki mmüzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın da katıldı. Semiha Yıldırım, etkinlik boyunca Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lıla tarafından şehit edilen 22 yaşındaki müzik öğretmeni anne Yalçın'ın yanında oturdu. 

"Kozluk'ta ilk kez kutlama yapılmıştı"

Anne Zehra Yalçın kızı hayattayken geçirdikleri son Öğretmenler Günü'nü gözyaşları içinde güçlükle anlattı.

Geçen yılki Öğretmenler Günü'nde rahmetli kızının görev yaptığı Kozluk ilçesine gittiğini ve o gün kızının yanında olduğunu belirten anne Yalçın, "Geçen yıl çok güzel bir program düzenlemişlerdi. Kozluk'ta ilk defa yapılmış öyle bir program, Öğretmenler Günü nedeniyle. Zaten kızım düzenledi. Çok güzeldi, harikaydı" diye konuştu.

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