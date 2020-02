Şehit öğretmenin adının verildiği gezici kütüphane çocuklarla buluşuyor

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Kütüphanesi her gün bir ilçede hizmet veriyor.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Kütüphanesi kitap tutkunlarıyla buluşuyor. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Gökhan Özkara\'nın girişimleriyle bir minibüs kütüphaneye dönüştürüldü. İçerisi kitaplarla dolu gezici kütüphane Kocaeli\'de her gün bir ilçeye giderek, 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Her yaşa hitap eden kitaplarla hazırlanan gezici kütüphaneye özellikle çocuklar ve gençler ilgi gösteriyor. Ufak yaşta çocuklar kütüphane önünde kurulan masalarda boyama kitaplarını boyarken, çocuklar ve gençler ise kitap okuyarak vakit geçiriyor.

