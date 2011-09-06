-Şehit Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Tunceli'deki hain saldırıda şehit olan Komiser Cem Kerman'ın öğretmen eşi Dilay Turan Kerman için Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi. Dilay Turan Kerman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi morgundan alınarak Kocatepe Camisi'nin avlusuna getirildi. Şehit öğretmen için burada düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve Kamer Genç'in de aralarında bulunduğu bazı CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Çiçek, Dinçer ve Şahin, tören alanına gelişlerinde ailenin yanına giderek şehit öğretmenin babası Saim Oğuz Turan, annesi Havva Turan ve ağabeyi Eray Turan'a başsağlığı diledi. Kerman için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, Dilay Turan Kerman'ın vatan sevgisinden, eğitim öğretim kaygısından başka bir derdi olmayan, ülkesi için çırpınan bir kişi olduğunu ve vatan görevi yaparken şehit olduğunu belirterek, ''Kelimelerin bittiği, sözlerin tükendiği, duyguların sel olduğu anlarda cenaze namazı kıldırmak zor bir iştir. Tesellimiz şehidimizin Rabbimizin sonsuz rahmetine ulaşmasına olan inancımızdır, milletimizin sevgi seline, muhabbet seline ulaşması hepimizin en büyük tesellisidir'' dedi. Şehit öğretmenin cenazesi, namazın ardından polislerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Kerman'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.