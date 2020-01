Şehit oğlunun eşyasıyla 'Anı Köşesi' oluşturdu

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda kayalıklardan düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar\'ın (24), Konya\'nın Akşehir ilçesinde oturan annesi Sena Kazar, oğlunun üniformaları ve eşyasıyla evinde anı köşesi oluşturdu. Sena Kazar, \"Evladım benim için çok kıymetliydi. Hala da kıymetli. O yüzden anne olarak çocuğumun eşyalarını, elbiselerini, kullandığı her şeyi değerlendirip köşe yapmak istedim\" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, geçen yıl 14 Kasım\'da, Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Bölgesi’nde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında ayağının kayması sonucu kayalıklardan düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşünce yaralanan Uzman Çavuş Kazar, helikopterle Ankara\'daki GATA\'ya sevk edildi. 10 gün yaşam mücadelesi veren Kazar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DEPREMDE ENKAZDAN KURTULDU

Şehit Kazar\'ın cenazesi memleketi Akşehir\'de şehitliğe defnedildi. Şehidin babası Metin Kazar\'ın 1999 yılında Gölcük Depremi\'nde hayatını kaybettiği, kendisinin de enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.

OĞLUNUN GÖREV YAPTIĞI YERE DE GİDECEK

2 çocuk annesi Sena Kazar, oğlunun yaşamını yitirmesinin ardında askeri üniforması, operasyon sırasında giydiği kıyafetleri, tabutuna sarılan Türk bayrağı, kalemleri, tarağı, tıraş makinası ve parfümleri ile evde anı köşesi oluşturdu.

Son nefesine kadar oğlunun anılarıyla yaşamak istediğini ifade eden anne Sena Kazar, şöyle konuştu:

\'\'Evladım benim için çok kıymetliydi. Hala da kıymetli. O yüzden anne olarak çocuğumun eşyalarını, elbiselerini, kullandığı her şeyi değerlendirip köşe yapmak istedim. Benim çocuğum ölmedi, şehit oldu. O yüzden benim oğlum Akşehir\'de her yerde adıyla sanıyla yaşayacak. Evimde bu yüzden bir köşe yapmak istedim. Son nefesime kadar oğlumun anısı kalsın istedim. Atatürk misali, büyüklerin misali onların eşyaları nasıl değerlendirilmişse bende değerlendirmek istedim.\'\'

Anne Kazar, oğlunun görev yaptığı yere gitmeyi planladığını belirterek, \'\'Oğlumun görev yaptığı yere gideceğim. Yatağında, yorganında yatacağım. Kokusunu koklayacağım. Yaşadığı ortamı görüp geleceğim. Oğlumun tabutunu ben kendim taşıdım\" dedi.



FOTOĞRAFLI