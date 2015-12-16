Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, zırhlı araca düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Özel Haraket Şube Müdürü Ahmet Kabukçu (48) defnedildi. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan babası, cenazeye sedyeyle katıldı.

DHA'nın haberine göre, Silvan'da şehit olan Ahmet Kabukçu’nun cenazesi Diyarbakır’daki törenin ardından uçakla Etimesgut Askeri Havaalanı’na getirildikten sonra konvoy eşliğinde Keçiören’deki evine getirildi.

Acı haberi hasta yatağında alan şehidin 83 yaşındaki babası Kamil Kabukçu, cenazeye sedyeyle katıldı. Gözyaşlarıyla karşılanan şehit için helallik alınıp, dua edildi. Şehit Kabukçu’nun cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Kocatepe Camii’ne götürüldü.

Şehit Kabukçu’nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kuvvet komutanları katıldı.

Cenaze töreninde şehit Kabukçu’nun eşi Nurşen Kabukçu, kızları Mesude Şuheda (18), Şevval (14) ile Zeynep de (7) cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Aile Bakanı Ramazanoğlu, törende şehit eşinin yanına oturarak teselli etmeye çalıştı.

Şehidin en küçük kızı Zeynep, soğuk havada üşüyünce babasının özel harekat üniformasını giydi. Denizli’de acı haberi aldıktan sonra fenalaşan Şehit Kabukçu’nun 83 yaşındaki babası Kamil Kabukçu, cenaze törenine sedyeyle getirildi. Baba Kabukçu, sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye üzerinde oğlunun cenaze töreninde saf tuttu. Törenin ardından şehit Kabukçu’nun müftü olan amcasının oğlu Şükrü Kabukçu dualar okudu. Şehit polis Kabukçu’nun eşi Nurşen Kabukçu, cenazenin geçişi sırasında eşini el sallayarak uğurladı. Şehit Kabukçu’nun tabutu, cenaze töreninin ardından mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze arabasına taşındı. Kabukçu’nun cenazesi daha sonra Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa verildi.