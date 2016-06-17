Şehit oğlunun acısına 5 gün dayanabildi

Mardin'in Midyat ilçesinde geçen hafta PKK'lılarca düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ökkeş Özdemir'in acısına dayanamayan anne Meryem Özdemir oğlunu toprağa gömdükten 5 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anne Özdemir, şehit oğlunun cenazesinde "Ben bu acıya nasıl dayanırım" demişti. 52 yaşındaki Meryem Özdemir, oğlunun yanında toprağa verildi.



Posta'da yer alan habere göre, oğlunu 5 gün önce toprağa veren Meryem Özdemir, yakınları tarafından çağrılan ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen şehit annesi kurtarılamadı. Meryem Özdemir’in bir süredir kalbinden rahatsız olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.



Şehit oğluna kavuştu





Oğlunun tabutunun arkasından "Ben bu acıya nasıl dayanırım. Son kez yüzünü bir göreyim"diyerek törene katılanları duygulandıran Meryem Özdemir’in cenazesi bugün sabah saatlerindeOsmaniye Devlet Hastanesi’nden alınarak Çağşak Köyü’ne getirildi. Evinde helallik alınmasından sonra köy mezarlığına götürülen Özdemir’in naaşı, cenaze namazının ardından şehit oğlu Ökkeş Özdemir’in yanına defnedildi.

1 HAFTA ARAYLA HEM OĞLUNU HEM EŞİNİ KAYBETTİ



Bir hafta arayla hem oğlunun hem de eşini kaybetmenin acısını yaşayan Muzaffer Özdemir, defin sonrası büyük oğlu Astsubay Nurettin Özdemir ve yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti.



Cenaze törenine, Osmaniye Valisi Kerem Al, Adana 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat, Belediye Başkanı MHP’li Kadir Kara, Osmaniye Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Rauf Kocatürk, asker ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.