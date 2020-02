Şehit nişanlısı adına kütüphane yaptırdı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da Ayşegül Köse, kendi mezun olduğu okula, Şubat ayında şehit olan nişanlısı Uzman Çavuş Ali Yılmaz\'ın adını taşıyan kütüphane yaptırdı. Ayşegül Köse, \"Kalbimiz yansa da bir tarafımız hep buruk olsa da Alimiz ile gurur duya duya bugün onun adını verdiğimiz kütüphanenin açılışını yapıyoruz\" dedi.

Suriye\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda 3 Şubat 2018 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz adına, nişanlısı Ayşegül Köse tarafından Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi\'nde oluşturulan kütüphanenin açılışı, törenle gerçekleştirildi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Şehit Ali Yılmaz\'ın babası Hilmi Yılmaz, annesi Emine Yılmaz, nişanlısı Ayşegül Köse, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Ömer Seymenoğlu, \"Şehit Ali Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu\'nda, hain bir saldırı sonucu şehadet mertebesine ulaştı. İnanıyoruz ki makamı cennet, Peygamber Efendimize de komşudur. Ne mutlu ona, darısı bizlerin başına. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız var olduğu sürece biz özgürüz. Ne mutlu ki bizlere Şehit Ali Yılmaz gibi kardeşlerimiz var\" dedi.

Öğrencilere de seslenen Vali Seymenoğlu, \"Ne mutlu ki sizlere şehidimizin ailesi tarafından okulumuza böyle bir kütüphane kazandırıldı. Sizlerden temennimiz, bu kütüphaneden mümkün olduğunca faydalanmanız. Oradan aldığınız her kitapta, çevirdiğiniz her sayfada Şehit Ali Yılmaz gibi ağabeyleriniz aklınıza gelsin\" diye konuştu.

Şehit Ali Yılmaz\'ın nişanlısı Ayşegül Köse ise şöyle konuştu:

\"Gururluyuz ama bir yanımız her zaman eksik kalacak. Ama önemli olan şehitlerimizin her daim bizimle olduğunu, göklerdeki orduya katıldığını unutmamak. Nişanlısı olarak vatanı uğrunda şehit düşen canım ciğerim Ali Yılmaz adına onun kahramanlığını unutturmamak için bir şeyler düşünürken, sosyal medyada şehit kütüphaneleri projesiyle karşılaştım. Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tamamen gönüllülük esasına göre, sadece bağışlanan kitapları kabul ederek, şehitlerimizin adına açılacak kütüphaneler için canla başla çalışıyor. Ben de şehidimizin adına mezun olduğum okulda böyle bir proje yapmak istedim. Kalbimiz yansa da bir tarafımız hep buruk olsa da Alimizle gurur duya duya bu gün onun adını verdiğimiz kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Şehit Kütüphaneleri projesine destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür. Şehitlerin isimlerini yaşatmak için ant içtik.\"

Konuşmaların ardından şehidin adını aldığı dedesi Ali Yılmaz tarafından Kur\'an-ı Kerim okundu. Tüm şehitler için yapılan duanın ardından Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz adına oluşturulan kütüphanenin açılışı Vali Ömer Seymenoğlu, şehidin ailesi ve diğer protokol üyeleri tarafından yapıldı.

