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Şehit Mehmet Muratdağı, yarın toprağa verilecek

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın (25) cenazesinin Kayseri'ye getirilmesi b

24 Ocak 2018 16:05

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın (25) cenazesinin Kayseri\'ye getirilmesi beklenirken, cenazenin yarın toprağa verileceği belirtildi. 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Kayseri 1\'inci Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, dün saat 07.20\'de Afrin\'de, PKK/PYD\'li teröristlerin açtığı ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı. Mehmet Muratdağı daha sonra da kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda Kayserili terör gazisi Selim Özdoğan\'ın yeğeni Piyade Yüzbaşı Onur Özdoğan da kolundan yaralandı. Yüzbaşı Özdoğan, Hatay Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Murat Dağı\'nın 9 Kasım 2015\'te Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu\'ndaki eğitimin ardından Kayseri 1\'inci Komando Tugayı 2\'nci Taburu\'na katıldığı öğrenildi. Şehidin annesi Sibel Muratdağı ve yakınları cenazenin Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünde toprağa verilmesini isterken, eşi Birgül Muratdağı ise Kayseri\'de Kalemkırdı Camisindeki cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Komutanlığı\'na ait Kartal Şehitliği\'ne defnedilmesini istedi. Aile arasında fikir birliği oluşmadığı için şehidin nerede toprağa verileceği henüz kesinlik kazanmadı.
Şehidin ailesinin yaşadığı Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi\'ndeki Sanat Apartmanı\'nın toplantı salonu, taziye evine çevrildi. Burada dün geceden bu yana din görevlileri Kuran okudu. Buraya gelenler taziyede bulundu. Sağlık Müdürlüğü\'nden bir ambulans bina önünde beklerken, rahatsızlananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

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