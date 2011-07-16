-ŞEHİT KOMİSERE SON GÖREV ISPARTA (A.A) - 16.07.2011 - Siirt'te şehit düşen Komiser Osman Demir'in cenazesi, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde toprağa verildi. Şehit Komiser Demir'in cenazesi ambulansla Balkırı köyündeki ailesinin evinin önüne getirildi. Şehidin evinin önündeki törene, eşi ve çocukları, ailesi, yakınları, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Vali Memduh Oğuz, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Jandarma Komutanı Albay Ömer Uyan, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Eğirdir Kaymakamı Yalçın Yılmaz ile köylüler katıldı. Ambulanstan indirilen tabuta sarılan şehidin eşi Şengül Demir ile oğlu Abdullah Enes Demir, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri sinir krizi geçirdiler. Ailenin şehidin cenazesini görmek için tabutun açılmasını istemesi üzerine Isparta Müftüsü Emin Avcı ile Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, cenazenin mezarlıkta gömülürken görmelerinin daha uygun olacağını söylediler. Evin önünde Müftü Avcı tarafından yapılan duanın ardından şehidin cenazesi tören mangası ile Balkırı Köyü Camisi'ne taşındı. Cami önündeki törene İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit komisere akraba olduğu öğrenilen Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan ve Jandarma Genel Komutanlığının çelenk gönderdiği görüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından vatandaşlar şehit komiserin tabutunu mezarlığa omuzlarda taşımak istediler. Bunun üzerine Vali Memduh Oğuz'un talimatıyla tabut, tören mangası yerine vatandaşlarca mezarlığa taşındı. Öte yandan tabutun mezarlığa götürülmesi sırasında babasının fotoğrafını taşıyan Şehit Komiser Demir'in büyük oğlu Abdullah Enes Demir'in, babası çok istediği için polislik sınavı elemelerine katıldığı, önümüzdeki günlerde de mülakata katılacağı öğrenildi. -ŞEHİT KOMİSERİN EVİNDE YAS- Osman Demir'in annesi, şehit haberini aldıktan sonra kaldırıldığı Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesinden ambulansla Isparta'nın Eğirdir ilçesi Balkırı köyündeki evine getirildi. Sinir krizleri geçiren Gülsüm Demir, sağlık görevlileri ve yakınları tarafından sakinleştirildi. Anne Demir, sürekli ''Evladım gitti. Kara gözlüm, tek güvencem'' diye feryat etti. Şehit Komiser Demir'in öğretmen eniştesi Ayhan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin inançlı biri olduğunu söyledi. Şehitliğe inandıklarını belirten Çetin, şöyle devam etti: ''Şiddet yanlıları şiddetli şekilde cezalandırılmalılar. Kürt vatandaşlarımız da PKK'nın gerçek yüzünü görmeli. Ben bu olayda şehidin inançlı biri olmasından ötürü özellikle seçildiğine inanıyorum. Çünkü PKK, halkına ateistlik fikirlerini aşılıyor. Osman'ın şehit edilmesi bir dönüm noktası. Çok üzgünüz. Osman, Berat Kandili'nde şehit düştü. Rabbinin yanına da 'Beratımı aldım da geldim' diyerek gitti. Allah Rahmet eylesin.'' -BAKAN ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDU- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehit komiser Osman Demir için düzenlenen törenin ardından Siirt Valiliğini ziyaret ederek Vali Musa Çolak ile bir süre görüştü. Bakan Şahin, daha sonra beraberinde Çolak ile saldırıda yaralanan polis memuru Özgür Çağlar'ı tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şahin, yaralı polis memurunun durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Şahin saldırının yapıldığı Haydar Koyuncu Caddesi'ndeki Yeni Mahalle Şehit Polis Halis Şimşek Polis Merkezine giderek saldırı ile ilgili kamera görüntülerini inceledi.