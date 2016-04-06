Şehit komiser yardımcısını 15 bin kişi uğurladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özel Harekat polisi Komiser Yardımcısı 40 yaşındaki Tamer Aktaş, bugün memleketi Gümüşhane’de 15 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet’in haberine göre, Bağlar ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik 31 Mart’ta düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş için Zafer Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Gümüşhane Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Artvin Valisi Kemal Cirit, AKP Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı Korgeneral Harun Ocaklı, Gümüşhane Emniyet Müdürü Orhan Kar, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Köksal, protokol üyeleri, şehidin asker arkadaşları, ailesi ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı.