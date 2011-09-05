-Şehit komiser ve eşi için tören MALATYA (A.A) - 05.09.2011 - Tunceli'deki hain saldırıda şehit olan komiser Cem Kerman (27) ve öğretmen eşi Dilay Turan Kerman için Malatya'da tören düzenlendi. Malatya Emniyet Müdürlüğü bahçesine düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Malatya Valisi Ulvi Saran, Elazığ Valisi Muammer Erol, Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Harun Ocaklı, Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Tunceli Emniyet Müdürü Ethem Yavaş, çok sayıda askeri personel ve şehit komiserin mesai arkadaşları katıldı. Emniyet Genel Müdürü Kılıçlar, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatı olarak hukuk kuralları içinde mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Kılıçlar, ''Ancak sadece o silahı kullanan hainler değil, o silahı onun eline veren, onu dağa çıkaran, ona yardım ve yataklık edenler de mutlaka cezasını bulacaktır'' dedi. Bu ve benzeri olayların terörle mücadelede sürdürülen azmi ve kararlığı daha da arttırdığını vurgulayan Kılıçlar, sözlerine şöyle devam etti: ''Bundan başta hainler olmak üzere kimsenin şüphesi olmasın. Ne zaman ki ülkemiz çok önemli adımlar atsa ya da çok büyük başarılara imza atsa malum örgütün devreye sokulduğunu görüyoruz. Terörün amacı, geçmişi köklü bir miras üzerine oturan kardeşliğimizi, demokrasi kültürümüzü zedelemektir. Ancak şunu herkes iyi bilsin ki bu kardeşliğimizi kimse zedeleyemez.'' Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen de terörün, hiç bir ışıltılı sloganın, hiç bir şatafatlı idealin, hiç bir mağduriyetin kamufle edemeyeceği kadar büyük bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, ''Bu bedbahtlar iyi bilsinler ki insanlığa doğrultulan namlulardan, insan haklarına ve insanlık değerlerine ulaşılamaz'' diye konuştu. Törene katılan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük ise Emniyet Genel Müdürü Kılıçlar'a baş sağlığı diledi. Törenin ardından şehit komiser Cem Kerman'nın cenazesi askeri uçakla Çorlu'ya, öğretmen eşi Dilay Turan Kerman'ın cenazesi de Ankara'ya gönderildi.