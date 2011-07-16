-ŞEHİT KOMİSER DEMİR İÇİN VALİLİKTE TÖREN SİİRT (A.A) - 16.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Komiser Osman Demir için düzenlenen törende, ''Aziz şehidimizin kanı yerde kalmadı'' dedi. Siirt'te dün akşam teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Komiser Osman Demir (40) için Valilik önünde tören düzenlendi. Bakan Şahin, törende yaptığı konuşmada, ''o aziz kanın bedelinin, bu sabah yerde mahzun bırakılmadığını ve gereğinin yapıldığını'' söyledi. ''Keşke akşamki, olay olmasaydı, keşke sabahki de olmasaydı. Her iki olayda bu kutsal topraklarda gerçekleşti. Diğer olaylar gibi, diğer cahilce, haince, vahşice gerçekleşen olaylar gibi'' diyen Şahin, nüfus kaydı bu devletin kütüklerinde bulunan insanların farklı şekilde yönlendirilerek, farklı şekillerde yönetilerek kardeş kardeşe silah çektirilerek, bir senaryoyu yıllardır yaşadıklarını, yaşatılmanın istendiğini bildirdi. Şehit kanları ile yoğrularak bugüne miras bırakılan Misakı Milli sınırları içerisindeki aziz vatanın bölünmezliğinin, devletin bütünlüğünün, milletin birliği ve kardeşliğinin dünya döndükçe yaşayacak ve yaşatılacağını ifade eden Şahin, şöyle dedi: ''Bunun aksi düşünceye kapılanlar, kapılmış olanlar, o düşüncelerin maşaları, o düşünceleri şuursuzca sarılanlar tekrar tekrar düşünmelidirler ki, bu sokak çıkmaz sokaktır. Belki zaman zaman boşluklar bulabilmişlerdir. Ama o boşluklar artık güvenlik teşkilatı mensuplarımız tarafından, polisimiz, jandarmamız kara kuvvetlerinin iç güvenlik unsurları tarafından gün be gün kapatılmakta ve daraltılmaktadır. Önleyici önlemler alınacaktır, alınmaktadır. Dün Diyarbakır'da önceki günkü menfur saldırı olayının şehitlerini gözyaşları ile uğurladık. Ama hayat orada durmadı, burada da durmadı. Bir taraftan acıyı yükleteceğiz, ama aynı anda eş zamanlı neyin ne olduğunu, niçin olduğunu, kimin yaptığını, kimin yapmaması gerektiğini nasıl yapmaz hale getirilebileceğini düşünmeye ve planlamaya hükümet olarak, devlet olarak ve devletimizin kurumları olarak bir seri çalışma halinde devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Aziz şehidimizin kanı yerde kalmadı.'' Vatandaşlar ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez, polise uzanan eller kırılsın, kahrolsun PKK'' diye slogan atınca, Bakan Şahin, ''Bu meydanın sesi, 'PKK kahrolsun' bu milletin talebidir, bu Hakkarilinin, Muğlalının, Edirnelinin, Trabzonlunun, Hataylının talebidir. Bu talep devleti yöneten hükümetimiz için, hükümetimizin bu konudaki planlama uygulama birimleri için bir emirdir. Acımızla baş başa olacağız. Ama aklımızı, gönlümüzü ve kalbimizi kontrol ederek, bu hayatı daha huzurlu ve daha iyi hale getirmek için gerekli olan sağduyulu çalışmayı da yine hep birlikte yapacağız. Terörün üzerinden yapmama ferasetini ortak aklını bu ülkede yakaladık, daha da çok yakalayacağız ve yaşayacağız'' diye konuştu. Vali Musa Çolak da demokrasiye ağızlarından düşürmedikleri halde demokrasiye inanmayanların hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını belirtti. Törenin ardından Demir'in cenazesi memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine gönderildi. Törene İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Nejdet Özel, Van Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Nazım Altıntaş, Emniyet Genel Müdür Vekili Fahrettin Demirer, AK Parti Milletvekili Afif Demirkıran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Demir'in 2 yıldır Siirt'te görev yaptığı bildirildi.