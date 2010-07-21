-ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YUTKUN TOPRAĞA VERİLDİ BURSA (A.A) - 21.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü saldırısı sonucu şehit olan Komando Onbaşı Hakan Yutkun'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Gece geç saatlerde Bursa'ya getirilen şehidin naaşı, Bursa Asker Hastanesi'nden alınarak, cenaze arabasıyla Hamitler Mahallesi Hanım Sokak'taki bayraklarla donatılan evine getirildi. Şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Gülfiye Yutkun ve kız kardeşi Özlem, uzun süre gözyaşı döktü. Naaşın camiye götürülüşüne, çok sayıda vatandaş, ellerindeki bayraklarla eşlik etti. Grup, zaman zaman terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Hamit Dede Camisi'ndeki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Bakanı Faruk Çelik, Vali Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Baykurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Cici, Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Bursa Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, Hamitler Kent Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.