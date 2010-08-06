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ŞEHİT KOMANDO ER ÖZPINAR TOPRAĞA VERİLDİ AYDIN (A.A)

06 Ağustos 2010 22:36

-ŞEHİT KOMANDO ER ÖZPINAR TOPRAĞA VERİLDİ AYDIN (A.A) - 06.08.2010 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan Komando Er Serkan Özpınar (21) Koçarlı'da toprağa verildi. Doğubeyazıt ilçesinin dağlık arazi kesiminde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Komanda Er Serkan Özpınar'ın cenazesi, Aydın'ın Germencik ilçesi Ovakaraağaçlı köyüne getirildi. Terhisine 15 gün kala şehit olduğu öğrenilen Serkan Özpınar'ın köy camisinde düzenlenen cenaze töreni sırasında, baba Mehmet Özpınar, anne Gülsüm Özpınar, babaanne Ayşe Özpınar ve kardeşi Serhan Özpınar ile yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törene katılan vatandaşlar ''Askere uzanan eller kırılsın'', ''Kahrolsun PKK'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Asker, yatarak şehit olmadı, görev yaparken şehit oldu'', ''Bu canlar ölmesin artık'' diye slogan attı. Özpınar, köy asri mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, MHP Aydın Milletvekili Recep Taner, CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Uğur Özcan ile çok sayıda asker ve vatandaşlar katıldı.

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