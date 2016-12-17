Şehit komando er Kamil Tunç sözlüydü

Kayseri'de çarşı iznine giderken bombalı araçlı saldırıda şehit olan 14 askerden komando er 20 yaşındaki Kamil Tunç'un yeni sözlü olduğu ortaya çıktı.

Şehit Kamil Tunç’un ailenin 2 çocuğundan küçüğü olduğu ve 4 ay önce askerlik görevine başladığı belirtildi. Samsun’da acemi birliğini tamamladıktan sonra Kayseri Komando Tugayı’nda askerlik görevini sürdüren Kamil Tunç’un sözlü olduğu kaydedildi.

Kayseri’deki saldırıda Afyonkarahisarlı iki askerin de yaralandığı ve hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaralı askerlerin Sandıklı İlçesi’nden komando er Kayahan Uluhan ve İscehisar İlçesi’nden Arif Özkara olduğu öğrenildi.