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Şehit kocasının tabutuna sarılmasıyla hafızalara kazınan Vietnamlı eşe maaş bağlanmamış!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatının yerine getirilmediği ortaya çıktı

15 Haziran 2016 21:47

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde geçen yıl 23 Temmuz'da şehit edilen Zonguldaklı trafik polisi 37 yaşındaki Tansu Aydın'ın eşi Vietnamlı Vu Yhuy Tuanvi Aydın'a, Vietnam'da, ölen Vietnamlıların Türk eşlerine maaş bağlanmadığı için 'mütekabiliyet' (devletler arası ilişkilerde karşılıklı olma durumu) esası gereği şehit maaşı bağlanmadığı ortaya çıktı.

Vietnamlı Vu Yhuy Tuanvi Aydın, Zonguldaklı şehit polis Tansu Aydın'ın cenaze töreninde Budist inancına gören dua edip ağıtlar yakarak, tabutun yanına uzanıp gözyaşı dökerek herkesi duygulandırmıştı.

DHA'nın haberine göre; Türk vatandaşı olabilmek için evlendikten sonra 3 yıl beklemesi gereken Tuanvi Aydın, Bakanlar Kurulu kararıyla eşi şehit olduktan 2 hafta sonra Türk vatandaşı oldu. Ancak, Tuanvi Aydın'a şehit maaşı bağlanmadı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, basında çıkan haberlerin ardından şehit eşine maaş bağlanması talimatı verdi. Buna rağmen Tuanvi Aydın'a şehit maaşı bağlanmadı.

 

Mütekabiliyet esası nedir?

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan Tuanvi Aydın'a gönderilen yazıda, 5434 sayılı kanunda yer alan, 'Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu kadınlara, Türkiye'de ikamet ettikleri sürece, mütekabiliyet (devletler arası ilişkilerde karşılıklı olma durumu) esası dikkate alınarak aylık bağlanır' hükmüne yer verildi. 

 

"Şehit maaşımı istiyorum"

 

Geçen Şubat ayında ilk eşinden olan çocukları Eliz ve Lucky ile ülkesine dönen Tuanvi Aydın, sosyal medya üzerinden karara tepki gösterdi.

Liderlerin sözünde durması ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Tuanvi Aydın, şöyle dedi: "Liderlerin temel görevlerinden biri de benim gibi şehit polis eşlerini savunmak ve mümkün olduğunca en kısa sürede onlara fırsatlar yaratmaktır. Ama maalesef benim durumumda öyle yapmadılar ve herkes sorumluluğunu bir üst makama yükledi. Şehit olmanın geride bıraktıklarına ödülü onları kahretmek midir?"

Eşiyle severek ve ailesinin desteği ile yasal olarak evliyken bu durumun başlarına geldiğini söyleyen Tuanvi Aydın, "Ben bir mülteci gibi devletten dilenmiyorum. Yasal hakkım olan ve Ahmet Davutoğlu'nun da söz verdiği gibi şehit maaşımı istiyorum" dedi.

 

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