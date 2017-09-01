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Şehit kızı 2.5 yaşındayken kaybettiği babasının mezarında gözyaşı döktü

Salih ÜÇTEPE / ADANA, (DHA) - ADANA'da 1996 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Mustafa Temel'in kızı Esma Temel, hatırlamadığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü

01 Eylül 2017 12:43

Salih ÜÇTEPE / ADANA, (DHA) - ADANA\'da 1996 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Mustafa Temel\'in kızı Esma Temel, hatırlamadığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü.
Esma Temel, 2.5 yaşındayken babası jandarma uzman çavuş Mustafa Temel şehit düştü. Her bayram arifesinde annesi Songül Temel ile babasının mezarına giden Esma Temel, hiç hatırlamadığını babası için yine mezarı başında gözyaşı döktü. Kurban bayramı arifesinde yine babasının mezarını ziyaret eden Esma Temel, konuşmakta güçlük çekerken 21 yıl önce şehit olan hatırlamadığı babasının özleminin gün geçtikçe arttığını söyledi.
Eşi şehit olduğunda 4 yıllık evli olduklarını belirten Songül Temel de, \"Kızım büyüdü, üniversiteyi bitirdi. Sürekli buraya geliriz\" dedi. 
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