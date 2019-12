-ŞEHİT KEKLİKÇİ'NİN EVİNDE YAS VAR GAZİANTEP (A.A) - 20.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Mesut Keklikçi'nin Gaziantep'teki evinde yas var. İslahiye Kaymakamı Resul Kır, İslahiye Emniyet Müdürü Enver Soylu ile ilçeye bağlı Kozdere köyü Mameyler mezrasına gelerek, anne Şengül Keklikçi'ye oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Haberi alınca fenalaşan anne ve şehidin kardeşlerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınları da eve gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Anne Şengül Keklikçi, ''3 oğlum vardı birini şehit verdim, diğer ikisi de vatana feda olsun. Çeyiz eşyası aldım oğluma ama nasip olmadı. Düğünün cennette olsun oğlum'' diyerek ağıtlar yaktı. Oğlunun yaklaşık bir hafta önce telefonla kendisini aradığını ve üzülmemesini istediğini belirten anne Keklikçi, şehit düşen oğlunun kendisine, ''Ağabeyim ile beni evlendirirsin, çifte düğün yaparız. Yeter ki sen bir şeye üzülme'' dediğini söyledi. Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Mesut Keklikçi'nin, babası Etem Keklikçi'yi 5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği, kendisinin de 9 ay önce göreve başladığı belirtildi. Kayseri Komando Paraşüt Tugayı'nda görevli şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Keklikçi'nin geçici görevle Hakkari'nin Çukurca ilçesine geldiği öğrenildi. -''3 ERKEK DAHA YETİŞİYOR, ONLAR DA ŞEHİT OLABİLİR''- Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Say'ın (23) Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Dörtyol Kaymakamlığına vekalet eden Erzin Kaymakamı İlhan Abay, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Hakkı Çetin, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Çömez ve Emniyet Müdürü Mustafa Yavuz Yolcu, sağlık ekibi eşliğinde, Ocaklı Mahallesi Türkoğlu Sokak'taki Say ailesinin evini ziyaret ederek oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Haberin verilmesi sırasında Baba Hasan Say (55), ''3 erkek daha yetişiyor, onlar da şehit olabilir'' diyerek gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada, bir aile ziyareti için İskenderun'a giden Anne Ayşe Say ise komşularının haber vermesi üzerine eve geldi. Anne Ayşe Say (60), oğlunu evlendirme hazırlığı içinde olduklarını belirterek, ''Bir hafta önce söz kestik, bir ay sonra nişan yapacaktık. Vatan sağ olsun'' diye konuştu. Beş kardeşi olduğu öğrenilen şehidin evine Türk Bayrağı asıldı. Şehit Ayhan Say'ın cenazesinin yarın Dörtyol Ocaklı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.