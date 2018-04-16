Şehit Kaymakam Safitürk'ün kardeşi: Yengem 'Oradan çıkış yok, öldürecekler' dedi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN\'de, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edilmesiyle ilgili davada, kardeş Ali Haydar ve baba Asım Safitürk tanık olarak dinlendi. Ali Haydar Safitürk, ağabeyi şehit olmadan önce yengesinin Sakarya\'daki evlerine geldiğini belirterek, \"Ağabeyim, şehit olmadan 3 ay önce eşini Konya\'ya yerleştirme kararı aldı ve eşi Konya\'ya gitmeden önce Sakarya\'ya bize geldi. Bana dedi ki \'Oradan kesinlikle çıkış yok, öldürecekler. Siyasi olarak ne yapabiliyorsanız yapın\' dedi\" diye konuştu.

Derik ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün (35) makamında 10 Kasım 2016\'da PKK\'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, 1 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı. Üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliyeleri, tutuksuz sanıklar ise beraatleri yönünde karar verilmesini istedi. İçişleri Bakanlığı\'nın müşteki avukatları, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

\'O KİŞİ KİM, HALA ORTAYA ÇIKARILMADI\'

Duruşmada söz alan şehit kaymakamın kardeşi Ali Haydar Safitürk, ağabeyi şehit olmadan önce yengesinin Sakarya\'daki evlerine geldiğini belirterek, \"Ağabeyim, şehit olmadan 3 ay önce eşini Konya’ya yerleştirme kararı aldı ve eşi Konya’ya gitmeden önce Sakarya’ya, bize geldi. Bana dedi ki \'Oradan kesinlikle çıkış yok, öldürecekler. Siyasi olarak ne yapabiliyorsanız yapın\'. Yine şehit olmadan önce cuma günü bir kişi yanına gelmiş ve öldürüleceğini haber vermiş; ama o kişi kim, hala ortaya çıkartılmadı. Kim o kişi? Aslında herkes biliyor, bir biz ve mahkeme heyeti bilmiyor\" dedi.

BABA SAFİTÜRK: BENİM ÇOCUĞUM BEKLETTİKLERİ İÇİN ŞEHİT OLDU

Ali Haydar Safitürk\'ün ardından söz alan şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ise yaralarının hala kanadığını, duydukları ve yaşadıkları karşısında uykularının kaçtığını söyledi. Baba Safitürk, \"Benim çocuğum ilk olarak Derik’te bir sağlık ocağına götürülüyor. Benim bildiğim bir vatan evladı yaralandığı zaman helikopter gelip, hastaneye götürüyor. Şu an Afrin’de öyle değil mi? Ama benim evladım sağlık ocağına götürülüyor. Buradan da Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne götürülüyor. Bir müddet burada kaldıktan sonra Gaziantep’e sevk ediliyor. Gaziantep’te de eski devlet hastanesine götürülüyor. 1,5 yıldır mahkeme devam ediyor; ama bunlar sumen altı ediliyor. Eğer bu dünyada, bu hesap sorulmazsa da ahirette mutlaka sorulacaktır. Benim çocuğum, beklettikleri için şehit oldu. \'Adalet mülkün temelidir\' deniliyor. İnşallah, adalet yerini bulacaktır\" diye konuştu.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

