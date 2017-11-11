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Şehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- MARDİN'de hain saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, şehit edilişinin birinci yılında memleketi Sakarya'nın Arifiye İlçesi'nde mezarı başında dualarla anıldı

11 Kasım 2017 18:39

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- MARDİN\'de hain saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, şehit edilişinin birinci yılında memleketi Sakarya\'nın Arifiye İlçesi\'nde mezarı başında dualarla anıldı.
Derik İlçesi\'nde makamında hain saldırıda şehit olan kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehit oluşunun 1\'inci yıl dönümünde Arifiye Neviye Mahallesi\'ndeki kabri başında anıldı. Şehit kaymakamın babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve çocuğu Asım Eren Safitürk ile birlikte AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, birçok ilden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş şehit kaymakamın kabri başında buluştu. İmam hatipler, Kuran-ı Kerim kaymakamın mezarı başında dualar okudu.
Şehidin eşi Ayşegül oğluyla birlikte şehit kaymakamın kabri başında gözyaşları arasında dua okudu. Safitürk\'ün annesi Fatma ve babası Asım da anma sırasında duygulu anlar yaşadı. Dualar okunduğu sırada Safitürk\'ün yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit kaymakamın oğlu dualar okunduğu sırada annesinin kucağında oyuncaklarıyla oynadı.
Yaşadıklarının zor olduğunu ancak dik durduklarını kaydeden şehidin eşi Ayşegül Safitürk, \"Nasıl bir duygu olabilir ki? Bir yıl geçti elhamdülillah, her geçen gün ona yaklaşıyoruz inşallah. Çok zor ama başımız dimdik elhamdülillah. Oğlunu, emanetini en iyi şekilde yetiştirmeye gayret edeceğiz. Onun istediği tek şey bu olurdu\" dedi.

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