Şehit Kaymakam Safitürk davasında, 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN\'in Derik ilçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edilmesiyle ilgili 8\'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edilirken, mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 15 Ocak 2018 tarihine erteledi.

İçişleri Bakanlığı\'nca Derik ilçe belediye başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk\'ün 10 Kasım 2016 tarihinde, makamında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit edilmesine ilişkin açılan davanın 5\'inci duruşması, Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. 15 şüpheli hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası istenen dava duruşmasını Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilileri ve şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablası Zeynep Bakırkaya ile Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi izledi.

Duruşma, tutuklu 8 sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alınarak, başladı. Tutuksuz 7 sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu. Kimlik tespiti ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların savunmaları alındı.

Duruşmada, Bingöl\'de etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden çıkan ve incelenen yazının, tutuklu sanık Şerif Mesutoğlu\'nun el yazısıyla benzerlik taşıdığına ilişkin rapor da dosyaya konuldu. Bunun üzerine sanık Mesutoğlu, aleyhinde hazırlanan raporun sahte olduğunu iddia ederek, \"Bu rapor, profesyonel bir şekilde benim yazıma benzetilmek istenmiş; ama olmamış. Rapora konu notun orijinal hali, yok. Bana ait değil, reddediyorum\" dedi.

Üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar, tahliyeleri; tutuksuz sanıklar ise beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği avukatlarıyla müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık avukatları ise AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun, sosyal medyadaki hesabından katillerin bulunması ve saldırının üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu\'na yaptığı çağrının yer aldığı yorumunun dosyaya konulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklarının tutukluluk halinin devamına ve diğer taleplerin reddine karar vererek, duruşmayı 15 Ocak 2018 tarihine erteledi.



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