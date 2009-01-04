Şehit kardeşine askerlik yok

Askerlik Kanunu değiştiriliyor. Terörle mücadelede şehit olanların bütün kardeşleri askerlikten muaf olabilecek. Terör olayı dışındaki şehitlerin ise kardeşlerinden biri bundan yararlanacak.



Şehit evlerine ikinci kez aynı ateş düşmesini önleyecek önemli bir adım atılıyor. 1984'ten bu yana teröre 6 bin 482 şehit veren Türkiye'de şehit ailelerinin yüreklerini az da olsa rahatlatacak bir yasa değişikliği hazırlanıyor.



AKP grubunun onayı ile TBMM Başkanlığı'na sunulan ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen teklif kapsamında, terörle mücadelede şehit düşenlerin kardeşleri askere alınmayacak.



Terörle mücadele dışında şehit düşenlerin ise sadece bir kardeşi askerlikten muaf olacak. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Kemal Yardımcı imzalı teklif, "Askerlik, TSK Personel, Harita Genel Komutanlığı, Uzman Jandarma" kanunlarında değişiklik yapıyor.



Teklifte en önemli düzenlemeyi ise şehit kardeşleri için askerlik muafiyeti oluşturuyor. Buna göre, Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki olaylarda şehit düşenlerin aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı istekli olmadıkça silah altına alınmayacak.



Silah altında olanlar ise hemen terhis edilecek. Terörle mücadele dışında şehit veya malul olanların ise bu hak kardeşlerinden herhangi birine uygulanabilecek.



Teklifin gerekçesinde, bu düzenlemelerin Türk halkı ile TSK arasında var olan güçlü bağların daha da güçlenmesine ve yükümlü personel ile ailelerinin moral motivasyonuna olumlu katkısı olacağı ifade edildi.



Sistem nasıl işleyecek?



- Terörle mücadele hali: Şehidin 9 erkek kardeşi bile olsa hepsi askerlikten muaf tutulacak. Askere gitmek, kendi isteklerine bağlı olacak. Yani rızalarıyla askere alınabilecekler. Halen şehidin sadece kendisinden sonra gelen bir kardeşi için askerlik muafiyeti tanınıyor. İki kardeşe aynı anda terör bölgesinde askerlik yaptırılmıyor. Biri terör bölgesinde ise diğeri batı illerine gönderiliyor.



- Şehit maluller: Terör dışındaki şehit veya malullerin kardeşlerinden herhangi biri askerlikten muaf tutulacak. Şu anda şehidin sadece kendisinden sonra gelen kardeşi askere gitmeyebiliyor. O askere gitmek isterse bu hak diğerine uygulanmıyor.

