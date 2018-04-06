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Şehit Kaplan, 'Polis Haftası'nda mezarı başında anıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 4 yıl önce, kimliğini sorduğu şüpheliyle aralarında çıkan boğuşmada kendi tabancasıyla vurularak, şehit olan polis memuru Fuat Kaplan, 'Polis Haftası' dolayısıyla mezarı başında anıldı

06 Nisan 2018 19:23

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 4 yıl önce, kimliğini sorduğu şüpheliyle aralarında çıkan boğuşmada kendi tabancasıyla vurularak, şehit olan polis memuru Fuat Kaplan, \'Polis Haftası\' dolayısıyla mezarı başında anıldı.
Olay, 16 Şubat 2014 tarihinde, meydana geldi. İhbar üzerine İnönü Bulvarı\'na gelen polis ekiplerinin, kimlik sorduğu şüpheli H.A.\'nın kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 30 metrelik kovalamaca sonrası polis memuru Fuat Kaplan, H.A.\'yı yakalayıp, yere yatırdı. Kaplan\'ın üzerini aramak istediği H.A.\'nın direnmesi üzerine boğuşma oldu. Boğuşma sırasında polis Kaplan, kendi tabancasıyla başından ve karnından vurularak, yaralandı. Çıkan çatışmada diğer polis memuru Orçun Eskicioğlu\'nu elinden yaralayan H.A., bacağından vurularak, yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda ağır yaralanan, 14 yıllık polis memuru Fuat Kaplan, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'nde 9 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kuşadası halkı ve meslektaşları, evli ve 2 çocuk babası şehit polis Fuat Kaplan\'ı \'Polis Haftası\'nda unutmadı. 25 Mayıs\'ta 4\'üncü ölüm yıl dönümü olacak şehit Kaplan, Adalızade Mezarlığı\'ndaki mezarı başında anıldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, şehit polisin ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, turizmciler, Aydınlılar ve polislerin katıldığı anma töreninde, dualar edildi. 

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