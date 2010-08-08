-ŞEHİT JANDARMANIN KARS'TAKİ BABA OCAĞINDA ÜZÜNTÜ YAŞANIYOR KARS (A.A) - 08.08.2010 - Mardin'de mayın patlaması sonucu şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Taner Özdemir'n Kars'taki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor. Uzman Çavuş Taner Özdemir'in şehit olduğu haberi, Arpaçay ilçesine bağlı Değirmendere köyünde, akrabalarının evinde misafir olarak bulunan annesi Cahide Özdemir'e, Arpaçay Kaymakamı Fatih Acar ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi öğrendikten sonra fenalık geçiren Cahide Özdemir'e, sağlık görevlileri müdahale etti. Eşini de 3 yıl önce kaybeden ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen acılı anne Özdemir, daha sonra Kaymakam Fatih Acar tarafından Kars'taki evine götürüldü. Kars Valisi Ahmet Kara, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mete Salt ve Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şehit annesi Özdemir'e evinde taziye ziyaretinde bulundu. Özdemir, oğlunun vatan için şehit düştüğünü belirterek, ''Ne söyleyeyim, vatan sağ olsun'' dedi. Oğlunun, şehit düşeceğini bildiğini anlatan acılı anne Özdemir, şöyle konuştu: ''Oğlum hep söylerdi, 'ben bir gün mutlaka şehit olacağım' diye. Söylediği de çıktı. Ben ona 'istifa et, bizim maaşımız bize yeter' dedim ama oğlum 'ille de ben şehit olacağım' diyordu. Ne söyleyeyim? Vatan sağ olsun. Sizler sağ olun. Buraya gelen ayaklarınıza ben kurban olurum. Gerekirse biz de şehit oluruz. Benim diğer şehit analarından ne farkım var? Vatana oğlum da kurban olsun ben de kurban olayım. Allah sizlere ömür versin.'' Vali Ahmet Kara da vatanın bir takım insanların canları pahasına korunduğunu, fakat bir takım insanın da vatanın, bayrağın ve bağımsızlığın kıymetini bilmediğini söyledi. Şehit Uzman Çavuş Özdemir'in yerinin cennet olacağını ifade eden Kara, ''Allah makamını yüce etsin, inşallah. Hepimiz sizin yanınızdayız. Bütün vatan evlatları, sizin evladınızın yanında. O artık vatanın evladı oldu, herkesin evladı oldu. 'Allah sevdi, aldı onu' diyeceksin. Biz sizin evladınızız. Her sıkıntında biz yanındayız. Şehit oğlunuz hepimizin oğludur. Başımız sağ olsun'' şeklinde konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, AK Parti Kars milletvekilleri Zeki Karabayır ve Mahmut Esat Güven, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, AK Parti Kars İl Başkanı Ensar Erdoğdu da şehit Taner Özdemir'in annesi Cahide Özdemir'i ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti. Bu arada, şehit uzman çavuşun Hafızpaşa Caddesi'ndeki evine Türk Bayrakları asıldı ve evin önünde taziye çadırı kuruldu. Evli ve 1 kız çocuk babası olan şehidin cenazesinin yarın Kars'a getirilerek düzenlenecek törenin ardından Kars Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Taner Özdemir, Mardin'in Nusaybin ve Ömerli ilçeleri arasındaki Kovancılar Mevkisi'nde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu şehit olmuştu.